230 cazuri noi de persoane infectate Covid – 19, crește numărul internărilor la ATI In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 230 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. In unitațile sanitare de profil, numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 528. Dintre acestea, 68 sunt internate la ATI. Pana astazi, 34.305 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. In intervalul 05.08.2021 (10:00) – 06.08.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 5 decese (4 barbați și 1 femeie), ale unor pacienți infectați cu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

