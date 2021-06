23 iunie 2006 - Are loc primul concert al formatiei Depeche Mode in Romania

Depeche Mode este o formatie britanica de muzica synthpop electronic fondata in 1980 in orasul Basildon, din comitatul Essex, provincia Anglia din Marea Britanie. Este una dintre cele mai longevive si de succes formatii aparute in perioada New Wave si… [citeste mai departe]