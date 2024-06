Stiri pe aceeasi tema

- In ultima perioada, s-au inmulțit amenzile in țara pentru persoanele certate cu bunul simț care arunca gunoaiele pe langa pubele. Iar cel mai recent caz este unul revoltator și s-a petrecut intr-un cartier din municipiul Pitești.

- Claudio Graziano, presedintele grupului italian Fincantieri, cea mai importanta companie de constructie de nave in Europa, care a comandat si Forta Natiunilor Unite in Liban, a decedat la 70 de ani, potrivit...

- Ministrul Economiei, , a fost prezent la inaugurarea unei noi fabrici de filtre, unde a apreciat angajamentul investitorilor de a crea pana la 500 de locuri de munca in noua unitate de producție. Conform datelor publicate de Institutul National de Statistica, Romania inregistreaza o creștere economica…

- Un accident rutier a avut loc, joi seara, in zona Gradinii Zoologice din Pitești. Potrivit informațiilor, un autoturism s-a rasturnat in afara parții carosabile. Citește și Banii Mioveniului – ingropati de grandomania primarului Georgescu in proiecte suspectate de coruptie in Magdacesti, Republica…

- Familia a dat-o disparuta pe aceasta de pe 6 martie. Atunci, femeia ar fi plecat de acasa și nu s-a mai intors. Ea era cunoscuta și pentru dependența de jocurile de noroc, iar anchetatorii nu exclud ca aceasta sa fi fost ucisa din cauza datoriilor pe care le avea.Rudele femeii ar fi fost deja audiate…

- Ministrul austriac de Interne, Gerhard Karner, a declarat ca ar fi gresit sa fie stabilita o data concreta de aderare a Romaniei cu toate frontierele la Spatiul Schengen, mentionand ca va continua colaborarea pentru imbunatatirea sistemului Schengen. ”Stim cu totii ca exista o mare presiune a migratiei…

- Prezenta sambata, 30 martie, la conferința de presa cu prilejul evenimentului „Europa in fiecare localitate”, organizat de Tineretul Național Liberal Arges, Alina Gorghiu, ministra Justitiei si presedinta PNL Arges, a vorbit despre necesitatea educatiei juridice in scoli.