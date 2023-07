23% dintre companiile străine din zona Torino sunt românești 23% dintre companiile straine din zona Torino sunt romanești "Peste o zecime dintre rezidenții romani din orasul si din provincia Torino desfașoara activitați independente. Din cele aproximativ 31.000 de companii straine prezente, 23% sunt deținute de romani, iar in ultimul an doua mari entitați antreprenoriale romanești au ales Torino pentru noi investiții", relateaza ANSA citata de Rador. CITESTE SI Cercetatorii sunt uimiți de o descoperire neobișnuita pe Marte. Ar putea fi o structura artificiala? 06:15 5560 Indiei cu 1,5 miliarde USD… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

