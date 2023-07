Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere creșterea semnificativa a numarului cetațenilor romani care calatoresc in perioada urmatoare, Direcția Generala de Pașapoarte transmite urmatoarele informații, in vederea asigurarii unei organizari cat mai ușoare și placute a vacanțelor: In ceea ce privește cetațenii romani minori cu…

- Patru persoane, doi adulti si doi minori, au decedat, duminica, intr-un accident produs in comuna Orbeni, fiind vorba de un autoturism lovit de un tren, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau. „In urma impactului au rezultat patru victime, pentru care, din nefericire, s-a declarat…

- Ediția 2023/2024 a competiției din eșalonul secund este programata sa inceapa pe 5 august, urmand sa fie una care aduce multe noutați in contextul configurației seriei. Componența seriei de Liga 2 Casa Pariurilor pentru noul sezon, analizata prin prisma evoluției din ultimele ediții, aduce in fața cateva…

- Pe Str. Coconilor, in imediata vecinatate a Curții Domnești, au inceput lucrarile de restaurare a monumentului istoric Poarta Dealu-Vanatorilor. Este un proiect cu doua componente, care vizeaza inclusiv refacerea zonei adiacente. Amanunte a dat primarul Municipiului Targoviște, Cristian Stan, cu prilejul…

- Mihai Eșanu (24 de ani) nu și-a mai dorit sa continue cu Chindia Targoviște dupa retrogradarea echipei dambovițene in Liga 2, iar portarul bucureștean va continua in SuperLiga. A semnat cu Petrolul, unde ii va avea coechipieri pe cehul Lukas Zima (29 ani) și George Gavrilaș (32 ani), ambii achiziționați…

- Dragoș Militaru a fost numit antrenor principal al echipei Chindia Targoviște, iar miercuri, alaturi de noi oameni numiți in funcțiile de conducere ale recent retrogradatei in Liga 2, a susținut o conferința de presa. Antrenorul a vorbit abia la finalul conferinței, dupa ce in centrul atenției au fost…

- Prin programul „Masa sanatoasa in școli”, Ministerul Educației impreuna cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale asigura pentru cel puțin 1.000.000 de elevi din medii defavorizate (și nu numai) o masa sanatoasa, alcatuita din produse 100% naturale. Programul este susținut prin finanțarea a 2,5…