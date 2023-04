Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii locali din Alba Iulia, pregatiți in domeniul prevenirii consumului de droguri Polițiștii locali din Alba Iulia, pregatiți in domeniul prevenirii consumului de droguri 23 de polițiști locali din cadrul Serviciului Poliția Locala Alba Iulia au participat, in perioada 30 martie – 26 aprilie…

- Ministerul Educației (ME) anunța noi masuri pentru combaterea violenței și a consumului de droguri in unitațile de invațamant. Ieri, ME a organizat o intalnire de lucru la care au participat reprezentanții principalelor instituții implicate in combaterea violenței și consumului de droguri in unitațile…

- ”Puls Juridic”: Cum prevenim consumul de droguri? Partea a II-a Etnobotanicele sunt considerate cele mai consumate droguri in Romania, iar 13 ani este cea mai mica varsta de debut a consumului de substanțe psihoactive, conform datelor Agenției Naționale Antidrog. Cum poate fi prevenit consumul de substanțe…

- Potrivit coordonatorului Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog, Maria Borcani, 22 de consumatori de droguri au ajuns anul trecut la Psihiatrie. Alți 20 au ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe. 20 de consumatori de droguri au ajuns, in cursul anului trecut, la Unitatea de Primiri Urgențe…

- Specialiștii Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog (CPECA) Suceava din cadrul Agenției Naționale Antidrog au desfașurat vineri, 17 februarie a.c. o serie de activitați preventive in cadrul proiectului național ,,Abilitați pentru acțiune”. La aceste activitați, au participat peste 100…

- Specialiștii Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog (CPECA) Suceava din cadrul Agenției Naționale Antidrog au desfașurat, vineri 10 februarie a.c., activitați de prevenire a consumului de droguri, adresate tinerilor de la Casa de Tip Familial ”Micul Prinț” din municipiul Suceava. Cei…

- 1560 de activitați de prevenire a consumului de droguri desfașurate, in anul 2022, de specialiștii CRPECA Alba Iulia • 1421 de activitați de asistența oferite de CRPECA Alba Iulia beneficiarilor referiți de structurile de aplicare a legii sau celor care s-au adresat centrelor CRPECA din proprie…

- 24 de cadre didactice din invațamantul primar dambovițean au fost formate, in perioada 25 – 27 ianuarie, de specialistii Centrului de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog (CPECA) Dambovita, in cadrul proiectului național „ABC-ul emoțiilor”. „ABC-UL EMOTIILOR” este un proiect de formare si consolidare…