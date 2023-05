23 de polițiști de frontieră și un angajat Antifraudă, prinși cu șpagă de DNA Timișoara Procurorii și polițiștii de la DNA Timișoara au luat in vizor din nou corupția de la vama aradeana Nadlac. In urma informațiilor venite de la DGA, anchetatorii au introdus anul trecut un investigator sub acoperire in dosarul pe care l-au deschis. Acesta a intrat in țara in repetate randuri cu identitatea unui cetațean moldovean. Conform […] Articolul 23 de polițiști de frontiera și un angajat Antifrauda, prinși cu șpaga de DNA Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

