Procurorii doljeni au dispus trimiterea in judecata a 23 de agenti din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Calafat, acuzati de dare de mita in forma continuata. Potrivit anchetatorilor, in cursul anului 2023, inculpatii ar fi dat superiorilor diverse sume de bani. In schimbul mitei, ofiterii ar fi trebuit sa nu le verifice activitatea. Inculpatii au fost arestati preventiv pe 22 noiembrie 2023, iar dupa cateva zile au fost plasati sub control judiciar. Oditerii anticoruptie anuntau, in noiembrie 2023, o ampla actiune care viza mai multi politisti de frontiera din Calafat. Oamenii legii au…