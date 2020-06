Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 1.555 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. In intervalul 23.06.2020 (10:00) – 24.06.2020 (10:00) au fost inregistrate 16 decese (12 barbați și 4 femei), ale unor...

- Institutul National de Sanatate Publica a anuntat, in aceasta dupa-amiaza, ca alte sase persoane au pierdut lupta cu coronavirusul. In total, in Romania au murit 1.259 de persoane infectate cu COVID-19. A murit un barbat, 68 de ani, din județul Suceava. Comorbiditați: HTA, angina pectorala. A murit…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a anuntat, in aceasta dimineata, alte trei decese ale unor persoane infectate cu COVID-19. Numarul romanilor decedati din cauza coronavarisului ajunge astfel la 1.238. A murit un barbat, 62 de ani, din județul Iași. Comorbiditați: proces expansiv intracranian,…

- Inca 11 persoane infectate cu noul coronavirus au murit, numarul celor decedati ajungand la 1.002, informeaza, marti, Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba despre sase femei si cinci barbati cu varste cuprinse intre 59 si 87 de ani. Deces 992 Barbat, 77 ani, județ Suceava. Data confirmare: 04.05.2020.…

- Inca 14 persoane au murit in Romania in urma complicațiilor provocate de virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, arata cel mai recent bilanț al Grupului de Comunicare Strategica. Bilanțul a ajuns la 841 de decese. Deces 828 – Barbat, 63 ani, județ Galați. Data recoltarii: 03.05.2020. Data confirmarii:…

- Inca sapte de persoane infectate cu noul coronavirus au murit, numarul celor decedati ajungand la 608, informeaza, duminica, Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba despre patru barbati si trei femei cu varste cuprinse intre 54 si 92 de ani. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)

- Peste 1.200 de persoane infectate cu noul coronavirus au murit in ultimele 24 de ore in Statele Unite, potrivit bilanțului publicat duminica noaptea de catre Universitatea Johns Hopkins, informeaza AFP și Reuters. SUA a inregistrat 337.072 de cazuri de infecție și are confirmate 9.633 de decese. Președintele…

- Ziarul Unirea OFICIAL: 192 de noi infecții cu COVID-19 in țara, 180 de pacienți vindecați. 44 de persoane infectate au murit Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, pana astazi, 30 martie, au fost confirmate 1.952 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 1.952…