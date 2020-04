Directia de Sanatate Publica Brasov a facut mai multe precizari in legatura cu cazul pacientului in varsta de 81 de ani internat in data de 30.03.2020 in Secția Chirurgie II a Spitalului Clinic Județean de Urgența Brașov, testat pozitiv la COVID-19 in data de 08.04.2020 și decedat in data de 08.04.2020. Ancheta epidemiologica a relevat existența unui link epidemiologic cu un caz confirmat COVID-19 in familie, nedeclarat la internarea in spital.In consecința, cazul este considerat caz-sursa pentru focarul de infecție cu noul coronavirus din secțiile Chirurgie II, Chirurgie III și ATI din Spitalul…