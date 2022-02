Stiri pe aceeasi tema

- Circa 45 de hectare cu stuf si vegetatie uscata au ars vineri in judetul Tulcea, in urma a doua incendii izbucnite din aceeasi cauza, folosirea focului in spatii deschise, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Delta. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Nr. 42 din 16.02.2022COMUNICAT DE PRESA Opt incendii de vegetatie uscata, in ultimele ore In ultimele ore, pompierii giurgiuveni au intervenit pentru stingerea a opt incendii de vegetatie uscata, in urmatoarele localitati: Gradinari: au ars aproximativ 2.000 mp de vegetatie uscata si lastaris; Tufa:…

- In perioada 07 – 13 februarie a.c., echipajele de interventie din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Basarab I” al judetului Dambovita au intervenit la 120 evenimente: 17 incendii la gospodariile populatiei (locuinte, anexe gospodaresti, mijloace auto etc.), 63 incendii de vegetație,…

- V. S. Pompierii militari prahoveni au intervenit in noaptea de sambata spre duminica pentru stingerea a doua incendii, in doua localitați din județ. Unul dintre incendii a avut loc la o casa particulara din comuna Cocoraștii Colț. Pompierii au stins flacarile care cuprinsesera circa 80 de metri patrați…

- 42 de incendii de vegetație uscata care au afectat o suprafața totala de 269 de hectare au fost lichidate de pompieri vineri in mai multe localitați din țara. Pentru a impiedica extinderea flacarilor, terenurile din apropierea fasiilor forestiere au fost arate.

Flacari uriașe au facut scrum, miercuri seara, stufarișul și vegetația uscata de pe o suprafața de peste 15 hectare de teren, intre localitațile buzoiene…

- Pompierii din judetul Buzau intervin, vineri seara, pentru stingerea a doua incendii de vegetatie uscata care afecteaza o suprafata totala de circa 40 de hectare, focul extinzandu-se rapid din cauza vantului puternic. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Buzau a informat ca unul dintre incendii…

Mai multe incendii de vegetație uscata au izbucnit, vineri seara, pe raza județului Buzau. Riscul extinderii focului este mare, din cauza rafalelor puternice de vant.…