- V. S. Incepe sa creasca presiunea asupra medicilor de la secțiile de Terapie Intensiva din spitalele prahovene unde sunt internați pacienți infectați cu coronavirus. Ieri, conform informațiilor furnizate de Instituția Prefectului Prahova, numarul pacienților cu Covid-19 care se aflau in stare grava,…

- Pana astazi, 3 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 19.669 de cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 13.800 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, pana acum au murit 1.288 persoane diagnosticate…

- CHIȘINAU, 17 mai – Sputnik. Pana la ora actuala, in Republica Moldova 250 de pacienți sunt in stare grava. Dintre aceștia 19 sunt conectați la aparate de respirație asistata. Totodata, 519 persoane sunt in stare de gravitate medie, iar ceilalti pacienti sunt in stare satisfacatoare. © Sputnik / Илья…

- In momentul de fata, 350 de persoane sunt izolate la domiciliu in judetul Galati, iar 616 persoane sunt plasate in carantina. 200 de persoane au fost declarate vindecate si externate dupa diagnosticarea cu COVID-19.

- S-au aflat noi informații cu privire la cazurile de COVID-19 de la nivel național. Cele mai recente date facute publice de autoritați, miercuri la ora 13, arata astfel: “pana astazi, 29 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 11.978 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus).…

- 523 de noi cazuri de COVID-19 au fost confirmate oficial in ultimele 24 de ore in țara noastra. 10 dintre acestea sunt in Caraș-Severin. La nivel național, numarul total al cazurilor de infectare cu coronavirus se apropie de 6.000. Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, numarul total al cazurilor…

- 14.04.2020 - Pana astazi, 14 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 6.879 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 1.051 au fost declarate vindecate și externate. Pe teritoriul Romaniei, in carantina instituționalizata sunt…

- ■ in Neamt sunt 160 de persoane confirmate cu Covid 19 ■ la nivel national, 4.057 ■ Pana pe 6 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 4.057 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 406 au fost declarate vindecate si externate.…