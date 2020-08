Stiri pe aceeasi tema

- Sute de fani au sarbatorit pe strazile din Lyon calificarea echipei Olympique Lyon in semifinalele Ligii Campionilor, dupa victoria din meciul cu Manchester City, relateaza L’Equipe.Sambata seara, numerosi suporteri s-au strans in barurile din Lyonul vechi pentru a urmari meciul de la Lisabona.…

- Belarus a anuntat, luni, victoria clara a presedintelui Aleksandr Lukasenko la alegerile prezidentiale, dupa o noapte marcata de manifestatii antiguvernamentale la care politia a intervenit in forta, relateaza AFP. In același timp, președintele Lukașenko a declarat la o intalnire cu Secretarul executiv…

- Campionatul Italiei, ultima etapa: Juventus, esec cu AS Roma; Atalanta, invinsa de Inter MilanoEchipa Juventus Torino a incheiat cu un esec actuala editie a campionatului Italiei, fiind invinsa, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, de formatia AS Roma, anunța news.ro. Inter…

- Craiova se pregatește de sarbatoare! Victoria cu FC Botoșani, scor 2-0, a apropiat și mai mult echipa lui Cristiano Bergodi de titlu, iar emulația din Oltenia e fara precedent. CALCULE TITLU LIGA 1. Craiova e la mana ei, dar FCSB ii poate oferi titlul pe tava! Inclusiv foștii jucatori ai alb-albaștrilor…

- Etapa inaugurala a ediției din anul curent a campionatului național de fotbal s-a incheiat ieri, 5 iulie, cu meciul Zimbru Chișinau – Dacia Chișinau. Partida s-a terminat cu victoria echipei-oaspete, Dacia. Unicul gol al partidei a fost marcat de Vadim Cricimar in minutul 66 de Joc. Meciul s-a desfașurat,…

- In Grecia, Olympiacos Pireu a redevenit campioana dupa o pauza de trei ani. Acesta este titlul cu numarul 45 din istorie, asigurat, partial totusi, dupa victoria cu 2-1, obtinuta, duminica, pe terenul formatiei AEK Atena, potriivt news.ro.Este partial deoarece PAOK Salonic asteapta un raspuns…

- Slavia Praga a castigat titlul in Cehia. Nicolae Stanciu si suporterii Slaviei n-au mai tinut cont de masurile de distantare sociala. Stanciu a dat 4 goluri si 8 pase decisive in acest sezon.Nicolae Stanciu a castigat titlul in Cehia, cu Slavia Praga, dupa victoria 1-0 cu Viktoria Plzen. Internationalul…

- Sepsi s-a impus duminica in fața lui Dinamo, 3-1, iar fanii covasnenilor au gustat pe deplin victoria. Suporterii i-au așteptat pe jucatori și pe membrii din staff-ul tehnic la Sfantu Gheorghe și au creat atmosfera. Trupa antrenata de Leo Grozavu a fost felicitata de ultrașii lui Sepsi, care au suplinit…