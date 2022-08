23 august: Cine mai știe ce înseamnă această zi pentru România? (VIDEO) 23 august reprezinta o data de referința in istoria țarii noastre, deși a fost sarbatorita cu mult fast drept ”Zi Naționala” in comunism. In prezent a devenit o zi cam ignorata și nu ar trebui. Daca nu știați, ziua de 23 august, ziua Pactului Ribbentrop-Molotov, a fost stabilita de Parlamentul European, printr-o Declarație din anul 2008, ca Ziua Europeana de Comemorare a Victimelor Nazismului și Comunismului. Totodata, in anul 2011, Parlamentul Romaniei, prin Legea nr. 198, a declarat ziua de 23 august Ziua Comemorarii Victimelor Fascismului și Comunismului. Momentul ce se incadreaza la data de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Ziua de 23 August, pe vremuri Ziua Naționala a Romaniei, este celebrata și astazi, dar din alte puncte de vedere. Este ziua in care s-a reusit scoaterea tarii dintr-o alianta dezavantajoasa, si ziua in care Romania a tradat o alianta cu care intrase in razboi, a fost Ziua Nationala pentru decenii, acum…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis marți un mesaj cu ocazia Zilei Comemorarii Victimelor Fascismului și Comunismului, in care reitereaza „angajamentul nostru ferm de a respinge extremismele, intoleranța și ura, sub toate formele lor de manifestare”. Șeful statului face trimitere in mesaj și la ziua…

- Data de 23 august este o zi de referința in istoria Romaniei, sarbatorita drept ”Zi Naționala” in comunism. Regimul comunist, condus de dictatorul Nicolae Ceausescu, o sarbatorea cu mult fast.

