- An de an, pe data de 23 aprilie, potrivit Calendarului Creștin Ortodox, credincioșii il sarbatoresc pe Sfantul Mare Mucenic Gheorghe. Legat de aceasta sarbatoare, ca și de altele, exista o serie de tradiții și obiceiuri pe care le respecta toți creștinii, cu strictețe, ca sa fie feriți de ghinion pe…

- Aproape fiecare țara are obiceiuri și tradiții legate de ziua de Paște sau de prima zi de dupa aceasta Sarbatoare. De pilda jamaicanii sparg oua in Vinerea Mare in zori. Pun albușul intr-un pahar cu apa, iar dupa rasaritul soarelui caldura creeaza diverse forme in amestecul format. In aceste forme iți…

- Joia Mare este a patra zi din Saptamana Patimilor și mai este cunoscuta drept Joi Mari, Joia Patimilor, Joia Neagra, Joimarita. Este ziua in care se vopsesc ouale roșii și este o zi incarcata cu tradiții și obiceiuri. In aceasta zi se praznuiește spalarea picioarelor apostolilor de catre Hristos, Cina…

- Astazi este Joia Mare din Saptamana Patimilor, ultima zi in care se pomenesc morții, iar femeile merg la biserica și impart colaci de post, vin, miere și fructe. In Joia Mare se praznuieste spalarea picioarelor ucenicilor de catre Mantuitorul, Cina cea de Taina, rugaciunea din gradina Ghetsimani si…

- Postul Paștelui este cel mai lung și mai aspru post din an. Acesta are o durata de 40 de zile, la care se adauga și Saptamana Patimilor sau Saptamana Mare. In trecut, Postul Sfintelor Paști avea menirea de a-i pregati pe cei ce urmau sa primeasca botezul in noaptea Invierii. In zilele noastre, Postul…

- Dragobetele, patron al dragostei, este sarbatorit de spiritualitatea populara pe 24 februarie, ziua in care Biserica Ortodoxa cinsteste Aflarea Capului Sfantului Ioan Botezatorul. Sarbatoarea are o tradiție milenara și marcheaza inceputul primaverii. Preluat de la vechii daci, unde era perceput ca un…

- Pe 2 februarie, la 40 de zile de la nașterea lui Iisus Hristos, este praznuita Intampinarea Domnului sau Stretenia. Sarbatoarea a fost celebrata pentru prima data la Roma, de papa Gelasiu, in anul 494. La sarbatoarea de azi, copiii sunt unși cu grasime pentru ca se crede ca astfel puterea acestui animal…