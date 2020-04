23 aprilie 2020. Situația oficială în județul MUREȘ! Pana astazi, 23 aprilie, in județul Mureș au fost confirmate 325 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica Mureș, in județul nostru se inregistreaza un numar total de 14.788 persoane pentru care a fost luata masura autoizolarii la domiciliu de la inceputul […] Sursa articolului: 23 aprilie 2020. Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

