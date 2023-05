2,24 milioane de turişti străini au vizitat Indonezia în primul trimestru al anului. Peste 5.000 au fost români Seful BPS, Margo Yuwono, a declarat ca 2,24 milioane de turisti straini au vizitat in primul trimestru, ceea ce a reprezentat deja 41,08% din totalul vizitelor turistilor straini in 2022, scrie The Jakarta Post. Cu toate acestea, el a remarcat ca cifra este inca departe de a atinge nivelurile pre-pandemie. In 2019, au fost aproximativ 3,75 milioane de turisti straini in primul trimestru. Defalcat, in luna ianuarie, 735.947 turisti straini au vizitat Indonezia, 701.931 in luna februarie si 809.959 in martie. Potrivit Statistics Indonesia (), din numarul total de turisti straini care au vizitat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

