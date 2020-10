224 de sancțiuni contravenționale aplicate pentru nerespectarea măsurilor de protecție individuală In ultimele 24 de ore, sub autoritatea Instituției Prefectului Județului Brașov, au fost desfașurate acțiuni de verificare a respectarii masurilor impuse in contextul starii de alerta, in zone aglomerate, centre comerciale, piețe, targuri și terase, dar și in mijloacele de transport in comun, situate pe raza județului Brașov. Scopul vizat al acestor acțiuni l-a constituit prevenirea raspandirii virusului Sars-CoV-2. La activitațile organizate in sistem integrat au participat polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov, jandarmi și polițiști locali, care au… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

