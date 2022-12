Stiri pe aceeasi tema

- Marți, 6 decembrie, pompierii au participat la 1.300 de misiuni in Romania. In doar 24 de ore, pompierii au fost solicitați sa intervina la 140 de misiuni de salvare in județul Cluj. Inspectoratul General pentru Situații de Urgența a declarat ca 6 decembrie 2022 a fost o zi grea și ingrijoratoare …

- Ziua Naționala a Romaniei a fost sarbatorita la Targoviște printr-o ceremonie militara și religioasa organizata in Piața Tricolorului. Chiar daca vremea a fost foarte rece, primii fulgi de nea și-au facut apariția, targoviștenii au venit alaturi de autoritați sa sarbatoreasca 1 Decembrie. Programul…

- In perioada 21 – 27 noiembrie a.c., echipajele de interventie din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Basarab I” al judetului Dambovita au acționat la 33 evenimente: 6 incendii la gospodariile populatiei (locuinte, anexe gospodaresti, mijloace auto etc.), 5 acțiuni la accidente rutiere,…

- In perioada 14 – 20 noiembrie a.c., echipajele de interventie din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Basarab I” al judetului Dambovita au acționat la 38 evenimente: 6 incendii la gospodariile populatiei (locuinte, anexe gospodaresti, mijloace auto etc.), 1 incendiu de vegetație uscata,…

- 300 de misiuni ale pompierilor dambovițeni in perioada 24 – 30 octombrie 2022, a fost o saptamana de foc cu 224 cazuri medicale, 11 incendii la gospodariile populatiei (locuinte, anexe gospodaresti etc.), 30 actiuni la incendii de vegetație, 9 actiuni la accidente rutiere, 2 misiuni pirotehnice pentru…

- In perioada 10 – 16 octombrie, echipajele de interventie din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Basarab I” al judetului Dambovita au acționat la 55 evenimente: 6 incendii la gospodariile populatiei (locuinte, anexe gospodaresti, mijloace auto etc.), 14 incendii de vegetație, 7 acțiuni…

- In trimestrul III al anului in curs, pompierii militari maramureșeni au efectuat 2453 de actiuni de intervenție, cu o medie de aproape 27 pe zi și o creștere cu circa 20 la suta fața de aceeași perioada a anului trecut, cand au fost inregistrate 2037 de acțiuni. Din total, 1992 au fost de cazuri de…

- 255 de misiuni ale pompierilor dambovițeni in perioada 3 – 9 octombrie 2022:190 cazuri medicale,9 incendii la gospodariile populatiei (locuinte, anexe gospodaresti etc.), 14 actiuni la incendii de vegetație, 11 actiuni la accidente rutiere, 17 actiuni pentru asistența persoanelor aflate in dificultate,…