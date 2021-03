222 de elevi și 110 profesori din Argeș au fost confirmați cu COVID-19 de la începutul semestrului Potrivit Prefecturii Argeș, 222 de elevi au confirmați pozitiv cu noul coronavirus de la inceputul semestrului. Cazuri nou confirmate la elevi in ultimele 24 de ore: 17. Numar total de elevi confirmați pozitiv (aflați in online): 103. Pana in prezent, 110 profesori și personal auxiliar au confirmați pozitiv de la inceputul semestrului, 12 cazuri fiind din ultimele 24 de ore. Numar clase/grupe cu activitatea fața in fața suspendata (in sistem online): 147.The post 222 de elevi și 110 profesori din Argeș au fost confirmați cu COVID-19 de la inceputul semestrului first appeared on Universul argesean… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Prefecturii Argeș, 18 elevi au fost confirmați cu COVID-19 in ultimele 24 de ore. Numar total de elevi confirmați pozitiv de la inceputul semestrului: 205 (vineri 187). Numar total de elevi confirmați pozitiv (aflați in online): 103. 98 de profesori și personal auxiliar confirmați pozitiv de…

- Potrivit Prefecturii Argeș, 187 de elevi au fost confirmați pozitiv de la inceputul semestrului. 16 elevi au fost infectați in ultimele 24 de ore. De asemenea, 101 elevi aflați in online au fost confirmați pozitiv. In ce privește profesorii și personalul auxiliar au confirmați pozitiv de la inceputul…

- Potrivit Prefecturii Argeș, de la inceputul semestrului 171 de elevi din județ au fost confirmați pozitiv cu COVID-29. 15 elevi au fost infectați in ultimele 24 de ore. 86 de levi aflați in online au fost confirmați pozitiv. In ce privește profesorii și personalul auxiliar, 88 confirmați pozitiv de…

- Potrivit Prefecturii Argeș, 156 de elevi au fost confirmați pozitiv de la inceputul semestrului (ieri 145). 11 cazuri noi au fost confirmate la elevi in ultimele 24 de ore. De asemenea, 79 de elevi aflați in online au fost infectați cu noul coronavirus. 79 de profesori și personal auxiliar au fost confirmați…

- In data de 22 februarie 2021, in județul Vrancea, 8 unitați de invațamant preuniversitar cu personalitate juridica și 28 de structuri arondate iși desfașoara activitatea in Scenariul 2, iar o unitate de invațamant cu personalitate juridica și doua structuri arondate iși desfașoara activitatea in Scenariul…

- 35 de elevi și 17 profesori din Brașov au fost confirmați cu COVID -19 de la inceputul celui de-al doilea semestru al anului școlar, potrivit datelor oferite de Valentin Bucur. Pana acum 19 clase și-au trecut activitatea exclusiv in mediul online. In plus, alți 374 de elevi au facut solicitari sa…

- 18 cazuri de COVID-19 au fost confirmate la elevi din Argeș și alte trei cazuri la profesori. Cei infectați cu noul coronavirus sunt elevi și cadre din 10 școli din Argeș, transmite prefectul Emanuel Soare. Vom reveni! (foto ilustrativ)The post 18 elevi și trei profesori, confirmați cu COVID-19, in…

- 650 de profesori și elevi, confirmati cu COVID in prima saptamana de școala. 290 de elevi și aproape 360 de cadre didactice au fost confirmate cu SARS-CoV-2 in unitațile de invațamant, in cursul saptamanii trecute. Peste 200 de clase au fost nevoite sa iși suspende activitatea cu prezența fizica, in…