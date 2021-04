Au fost raportate 2.201 noi cazuri de COVID-19, in ultimele 24 de ore, la nivel național, potrivit datelor transmise sambata, 24 aprilie, de Grupul de Comunicare Strategica. Sunt 154 decese noi. 1.377 pacienți sunt la ATI. Citește și ALBA: 55 de cazuri COVID inregistrate in ultimele 24 de ore. Incidența actualizata in localitațile din […] Citește 2.201 cazuri COVID in Romania in ultimele 24 de ore. 154 decese noi, 1.377 pacienți la ATI. Date oficiale, 24 aprilie in Alba24 .