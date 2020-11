22 noi cazuri de COVID-19 raportate astăzi, 11 noiembrie 2020, în orașul Cugir Astazi, 11 noiembrie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 232 de cazuri de infectare cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Dintre aceste cazuri, un numar de 22 au fost aribuite orașului Cugir. Localitațile din care provin cele 232 de noi cazuri: Abrud: 3 cazuri Aiud: 8 cazuri Alba Iulia: 69 cazuri Almașu Mare: 1 caz Baia de Arieș: 2 caz Bistra: 3 cazuri Blaj: 23 cazuri Blandiana: 1 caz Bucerdea Granoasa: 1 caz Bucium: 1 caz Calnic: 1 caz Campeni: 6 cazuri Cenade: 1 caz Cergau: 2 cazuri CIA Baia de Arieș: 1 caz Ciugud: 4 cazuri Cricau: 3 cazuri Cugir:… Citeste articolul mai departe pe cugirinfo.ro…

Sursa articol si foto: cugirinfo.ro

