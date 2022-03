Stiri pe aceeasi tema

- Tavalugul demolarilor comuniste a inclus si unul dintre cele mai vechi spitale, situat in centrul Bucurestiului. Dupa aproape 150 de ani de istorie, Spitalul Brancovenesc a cazut victima planurilor urbanistice ale lui Nicolae Ceausescu.

- Tinerii care s-au nascut dupa 1989 știu puține lucruri despre perioada comunismului in Romania. Insa, cei care au trait acele vremuri in Capitala și nu numai au și acum coșmaruri. Fostul dictator Nicolae Ceaușescu a distrus peste 40.000 de cladiri in centrul Bucureștiului, pentru un plan mareț al sau.…

- Pina acum, de fiecare data cind spectrul razboiului amenința omenirea, apareau mișcari ale societații civile care militau pentru stoparea cursei inarmarii și, in general, pentru pace. Ne amintim ca, in timpul razboiului din Vietnam, in SUA a luat naștere un val uriaș de proteste fața de acesta, sintetizat…

- In urma cu aproape 50 de ani, dictatorul Nicolae Ceausescu stabilea, intr-o sedinta a Comitetului Executiv al PCR, fara vreo consultare a clujenilor, schimbarea denumirii orasului: din Cluj in Cluj-Napoca. Stenograma sedintei releva modul in care erau luat atunci deciziile.

- Numele Clujului a fost schimbat in Cluj-Napoca, printr-un decret din 16 octombrie 1974, al Consiliului de Stat, in cadrul unei politici de ”național-comuniste” din timpul dictaturii lui Nicolae Ceaușescu.Decretul spune ca numele s-a scimbat pentru ”a eterniza denumirea acestei stravechi așezari – marturie…

- Numele Clujului a fost schimbat in Cluj-Napoca, printr-un decret din 16 octombrie 1974, al Consiliului de Stat, in cadrul unei politici de ”național-comuniste” din timpul dictaturii lui Nicolae Ceaușescu.Decretul spune ca numele s-a scimbat pentru ”a eterniza denumirea acestei stravechi așezari – marturie…

- Pe 22 decembrie 1989, Nicolae Ceausescu parasea, pentru totdeauna, fostul Comitet Central, incoltit de multimea de bucuresteni care si-au invins frica. Ei venisera sa ii cereau socoteala pentru victimele cazute cu o seara inainte, la Baricada din centrul orasului.

- 22 decembrie 1989 este ziua in care regimul dictatorial condus de Nicolae Ceausescu era inlaturat, conducerea țarii fiind preluata de Frontul Salvarii Nationale, Ion Iliescu numarandu-se printre initiatori. Dupa mai putin de opt ore de cand Nicolae Ceausescu era anuntat ca miscarea de strada a fost…