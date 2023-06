Astazi, 22 iunie, s-au implinit 60 de ani de la moartea Mariei Tanase. „Pasarea Maiastra” s-a stins la doar 49 de ani, in urma unui cancer pulmonar și ramane unul dintre cele mai importante nume din istoria muzicii romanești, interpretand cu mult succes muzica populara, ușoara, lautareasca, cat și romanțe. Nascuta pe 25 septembrie 1913, intr-o familie modesta, Maria Tanase a avut o pasiune pentru muzica inca din copilarie. Și-a facut debutul muzical in 1921, la serbarea de final de an de la școala primara. A fost nevoita sa renunțe la studii pentru a-i ajuta pe parinți sa munceasca la camp, astfel…