- Liberty Galati, cel mai mare producator de otel din Romania, a avut pierderi de 822 mil. lei in 2022 si afaceri de 7,9 mld. lei, potrivit publicației Ziarul Financiar, citat de Mediafax.Liberty Galati, cel mai mare producator integrat de otel din Romania, a avut pierderi de 822 mil. lei in 2022,…

- Asociația Romana a Bancilor (ARB) anunța ca se raliaza demersurilor bancilor de contestare a proceselor verbale de contravenție incheiate de Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC). ANPC amendase 11 banci pentru modul de calcul al ratelor la credite.„Comunitatea bancara analizeaza…

- Creditele noi acordate de bancile din Romania populatiei si companiilor, in primul trimestru, s-au cifrat la 30,5 miliarde lei, in crestere cu peste 7,77% comparativ cu nivelul imprumuturilor noi accesate in aceeasi perioada din anul 2022, cand au fost de 28,3 miliarde lei, potrivit platformei dreptullabanking.ro,…

- Deficitul balantei comerciale s-a redus cu 5,6% in primul trimestru al acestui an.Deficitul balantei comerciale inregistrat de Romania in primul trimestru al acestui an a fost de 6,082 miliarde de euro, in scadere cu 399,7 milioane euro (-5,6%) fata de cel inregistrat in perioada similara a anului…

- Pentru prima data in 18 ani de la infiintare, Amazon Development Center a inregistrat pierderi, potrivit bilantului pe anul 2022 al liderului pe piata ieseana a activitatilor de realizare a software-ului la comanda. Profitul gigantului IT de la Iasi era si in 2021 in scadere fata de anul precedent,…

- Social Casa Județeana de Pensii Teleorman a acordat 482 ajutoare de deces in luna martie aprilie 26, 2023 08:45 Potrivit unei informari privind activitatea desfașurata in luna martie 2023, Casa Judeteana de Pensii Teleorman informeaza ca au fost platite pensii și indemnizații pentru 91.679 pensionari,…

- Pentru achiziționarea unui autoturism, majoritatea bancilor ofereau credite de nevoi personale. Exista banci care au conturat produse distincte-creditele auto, oferte dedicate strict pentru mașinile electrice sau hybrid.

- Anul 2023 a inceput in forta pe piata romaneasca de fuziuni si achizitii (M&A), valoarea estimata de la an la an a activitatii locale inregistrand o evolutie pana la 2,5 miliarde dolari, fata de 1,9 miliarde dolari in T1 2022, datorita unei cresteri cu 53% a valorii tranzactiilor facute publice,…