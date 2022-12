Stiri pe aceeasi tema

- Tot pe 22 decembrie 1989, Poarta Brandenburg din Berlin se redeschide dupa aproape 30 de ani, punand efectiv capat diviziunii Germaniei de Est și de Vest. De asemenea, in anul 1927, a fost infiintata Societatea de Difuziune Radiofonica din Romania, in prezent, Societatea Romana de Radiodifuziune.

- In aceasta dimineața, o ambulanța SAJ Vrancea a fost solicitata sa intervina in localitatea Costești pentru acordarea ajutorului medical unui barbat. ,,Astazi la ora 9.30 o ambulanța de tip B2 cu asistent este solicitata pentru un pacient de 50 de ani cetațean din Sri Lanka, cu durere toracica anterioara,…

- In urma cu douazeci de ani, la Timișoara, au avut loc primele reprimari sangeroase ale revoluționarilor din decembrie ’89. In dimineața zilei de 17 decembrie autoritațile de la București au hotarat sa il evacueze forțat pe Laszlo Tokes din casa și sa il duca intr-o alta localitate din județ. Nimeni…

- Craiova gazduiește in aceste zile ședința de lucru a Consiliului Național al Rectorilor. La eveniment participa 60 de rectori din țara. Acest consiliu are loc și in contextul in care anul acesta Universitatea din Craiova serbeaza 75 de ani de la inființare. Universitatea din Craiova aniverseaza 75 de…

- Galeria Pygmalion și Subterana de la Casa Artelor de pe strada Augustin Pacha vor gazdui intre 28 octombrie și 15 noiembrie o expoziție a artistului Nicolae Comanescu, cel numit de critica de specialitate „calator in timp, geolog și «dirijor» al unei orchestre contemporane de oțeluri-artefacte”. Absolvent…

- CFR Calatori suplimenteaza trenurile intre municipiul Iași și mai multe orașe mari din țara, precum București, Timișoara, Cluj Napoca, Brașov, Galați sau Constanța pentru pelerinajul la Sfanta Parascheva.Pelerinajul a inceput sambata, 8 octombrie, la ora 06.00, odata cu scoaterea raclei cu moastele…

- Sub coordonarea unui procuror al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Crima Organizata si Terorism, ieri, au avut loc mai multe descinderi la o serie de adrese apartinand SC NIS Petrol, in Bucuresti si Timisoara, potrivit digi.roOficial de la DIICOT Urmare a interesului manifestat de catre reprezentantii…

- Polițiștii de la Combaterea Crimei Organizate alaturi de jandarmi de la trupele speciale au descins, luni dimineața, la sediul NIS Petrol din Timișoara, conform publicației opiniatimisoarei.ro . Percheziții au fost realizate și la locuințele mai multor angajați. Descinderile au loc in cadrul unui dosar…