22 de străini care încercau să treacă ilegal granița, prinși de polițiștii de frontieră Polițiștii de frontiera de la Varsand, judetul Arad, au prins 22 de cetațeni din Etiopia, Bangladesh, Afganistan si Irak, care, ajutați de un roman, incercau sa treaca ilegal granița in Ungaria. Potrivit unui comunicat al Poliției de Frontiera, 23 de persoane au fost depistate, duminica seara, la aproximativ 700 de metri de granița, in apropierea […] Articolul 22 de straini care incercau sa treaca ilegal granița, prinși de polițiștii de frontiera a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera aradeni au depistat, in ultimele 24 de ore, noua cetateni proveniti din Irak, Iran, Algeria, Siria si Vietnam care au incercat sa iasa ilegal din Romania, folosind diferite metode. Patru dintre ei erau ascunsi sub semiremorca unui automarfar, iar unul in portbagajul unui autoturism.…

- Politistii de frontiera aradeni au depistat, in ultimele 24 de ore, noua cetateni proveniti din Irak, Iran, Algeria, Siria si Vietnam care au incercat sa iasa ilegal din Romania, folosind diferite metode. Patru dintre ei erau ascunsi sub semiremorca unui automarfar, iar unul in portbagajul unui autoturism.…

- Doi cetateni din Maroc care voiau ca treaca ilegal din Romania in Ungaria au fost prinsi de catre politistii de frontiera intr-un taximetru, la iesirea din municipiul Satu Mare, informeaza un comunicat de presa transmis duminica de catre Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Sighetu Marmatiei,…

- Polițiștii de frontiera din Jimbolia, județul Timiș, au depistat, cu ajutorul camerelor de termoviziune, un cetațean pakistanez, care, impreuna cu fiul sau de 5 ani, incerca sa treaca ilegal granița cu Serbia. Acesta le-a spus polițiștilor ca intenționa sa ajunga in Grecia, potrivit Mediafax.Potrivit…

- Doi barbati si o femeie din Sri Lanka au incercat sa treaca ilegal granita pentru a ajunge in Ungaria. Drumul lor a fost insa oprit de catre politistii de frontiera din Berveni, judetul Satu Mare.

- Calatorie intrerupta pentru cinci vietnamezi, patru barbați și o femeie, in apropierea localitații timișene de frontiera Colonia Bulgara. Ei au fost prinși de polițiștii de frontiera in timp ce incercau sa treaca ilegal granița din Romania in Ungaria, pe fașia verde. Cei cinci au intrat legal in Romania…

- Politistii de frontiera timișeni au depistat cinci cetateni vietnamezi, patru barbati si o femeie, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. Cei cinci au fost prinși in apropierea localitații de frontiera Colonia Bulgara, la aproximativ 100 m de linia de frontiera. Polițiștii au observat…

- Politistii de frontiera din cadrul sdectorului Moravita, județul Timis au observat, ieri dimineața, la aproximativ 500 m de linia de frontiera, trei persoane care se deplasau pe jos, dinspre Romania spre Serbia. Deoarece nu isi justificau prezenta in zona, persoanele in cauza au fost conduse la sediul…