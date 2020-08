22 de sancțiuni contravenționale aplicate în ultimele 24 de ore! In ultimele 24 de ore, sub autoritatea Instituției Prefectului, au fost desfasurate actiuni de verificare cu efective marite in zone aglomerate, centre comerciale, piețe, targuri și terase, dar si in mijloacele de transport in comun, cu privire la respectarea masurilor impuse in contextul starii de alerta, scopul vizat fiind prevenirea raspandirii virusului Covid 19. Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

