- Ministerul Afacerilor Externe informeaza, in contextul evolutiilor legate de situatia de securitate din Sudan, ca, pana in prezent, la nivelul Ambasadei Romaniei la Addis Abeba isi inregistrasera prezenta si/sau au fost contactati de misiunea diplomatica romana in vederea evacuarii 22 de cetateni romani…

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat, duminica seara, ca, pana in prezent, 22 de cetateni romani si 4 membri de familie ai acestora, cetateni sudanezi, au cerut asistenta pentru evacuarea din Sudan.MAE precizeaza ca activitatea Ambasadei Romaniei la Khartoum a fost suspendata in anul 2021, iar serviciile…

- Astfel, interdicția de circulație a camioanelor in perioada sarbatorilor pascale se va aplica dupa cum urmeaza:Vineri, 7 aprilie 2023, de la ora 6:00 la orele 22:00;Duminica, 9 aprilie 2023, de la ora 6:00 la orele 22:00;Luni, 10 aprilie 2023, intre orele 6:00 și 22:00.Ridicarea parțiala a interdicției…

- Potrivit MAE, restrictiile se aplica astfel: din 6 aprilie 2023, orele 22:00 si pana in 7 aprilie 2023, orele 22:00; din 8 aprilie 2023, orele 22:00 si pana in 10 aprilie 2023, orele 22:00. Aceste restrictii se vor aplica in fiecare sfarsit de saptamana din luna aprilie 2023, fara exceptii. Mai multe…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca din primele informatii obtinute in urma accidentului produs in Ungaria reiese ca au fost implicati si trei cetateni romani, dintre care unul a fost grav ranit. „Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca Ambasada Romaniei la Budapesta a fost notificata…

- Cel puțin trei romani au fost raniți, din care unul grav, in accidentul produs sambata pe o autostrada din Ungaria, potrivit informațiilor transmise de MAE. ”Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca Ambasada Romaniei la Budapesta a fost notificata de catre un cetațean roman, prin intermediul…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Franța ca joi este prevazuta o greva generala, fiind asteptate perturbari ale circulatiei feroviare nationale, locale si internationale, noteaza Agerpres.De asemenea, transportul…

- In continuarea informațiilor transmise in contextul cutremurelor produse la data de 6 februarie 2023 in Republica Turcia, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) reitereaza faptul ca cetațenii romani pot solicita asistenta consulara la urmatoarele numere de telefon ale Ambasadei Romaniei la Ankara: +90.312.447.7945…