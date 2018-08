Stiri pe aceeasi tema

- Un autocar care se îndrepta spre Berlin de la Stockholm s-a rasturnat vineri dimineata pe o autostrada care leaga capitala germana de orasul Rostock din nord-estul tarii, provocând ranirea a 22 de a persoane.

- Accidentul s-a produs vineri dimineata pe Autostrada A19, in zona Mecklenburg-Vorpommern (in nordul Germaniei). Un autocar al companiei Flixbus care circula din Stockholm (Suedia) spre Berlin s-a rasturnat. Cel putin 16 persoane au fost ranite grav in urma accidentului. La…

- Cel puțin 16 persoane au fost ranite și sunt in stare grava, dupa ce au fost implicate intr-un accident care a avut loc pe o autostrada din nordul Germaniei. Accidentul a avut loc vineri dimineața. Un...

- Accidentul s-a produs vineri dimineata pe Autostrada A19, in zona Mecklenburg-Vorpommern (in nordul Germaniei). Un autocar al companiei Flixbus care circula din Stockholm (Suedia) spre Berlin s-a rasturnat. Cel putin 16 persoane din cei 61 de pasageri au fost ranite grav in urma accidentului.Victimele…

- Accident rutier grav in nordul Germaniei. 16 oameni au fost raniti dupa ce autocarul in care se aflau s-a rasturnat intr-un sant. Sase dintre victime au fost internate in stare grava. Potrivit primelor informatii, autobuzul se indrepta spre Berlin.

- Ministerul Afacerilor Externe a confirmat, marti, ca sapte romani au fost raniti intr un accident produs pe 22 iulie in regiunea Cloppenburg din Germania, acestia fiind internati la unitati medicale din zona, starea lor de sanatate fiind stabila, transmite Agerpres.ro. Cetatenii romani sunt angajati…

- Accident pe o șosea din județul Constanța. Un autocar care transporta 60 de turiști din Ucraina s-a rasturnat, dupa ce șoferul a pierdut, din neatenție, controlul volanului. Trei fete, care au intre 10 și 14 ani, au fost ranite ușor in urma accidentului.

- Accidentul s-a produs pe autostrada D5, iar moldovenii mergeau la munca in Germania. In microbuz erau 8 persoane, intre care 3 copii cu varste de 3, 6 si 8 ani. In masina erau insa si cantitati mari de fructe, sticle cu bautura si legume, au descoperit politistii cehi. Un cauciuc al microbuzului…