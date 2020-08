22 de polițiști din Timiș, infectați cu coronavirus. Câți sunt de la Rutieră Poliția Timiș a dezmințit, astazi, informația lansata de un sindicat al polițiștilor ca la Serviciul rutier, cu o singura excepție, toți angajații sunt infectați. ”La nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș sunt testați pozitiv cu noul Coronavirus 22 de polițiști, iar 13 se afla in izolare la domiciliu. Dintre aceștia, 16 polițiști testați pozitiv […] Articolul 22 de polițiști din Timiș, infectați cu coronavirus. Cați sunt de la Rutiera a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Compartimentul de Relații Publice al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ)Timiș transmite ca 22 de politisti sunt unt testați pozitiv cu Covid. „La nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș sunt testați pozitiv cu noul Coronavirus 22 de polițiști, iar 13 se afla in izolare la domiciliu"

