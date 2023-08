22 de persoane rănite în urma unui accident în care a fost implicat un autocar Un autocar in care se aflau 72 de persoane a fost implicat intr-un accident rutier produs in noaptea de vineri spre sambata in județul Braila. 22 de persoane au fost transportate la spital. Potrivit IPJ Braila, in jurul orei 00.10, polițiștii au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul ca pe DE 584, […] Articolul 22 de persoane ranite in urma unui accident in care a fost implicat un autocar a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

