Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din Botosani au dispus, sambata, evacuarea din calea apelor a 22 de persoane, dintre care 11 copii, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Dorina Lupu. Potrivit oficialului ISU, actiunile de salvare s-au derulat in comuna Baluseni…

- Aproximativ 50 de persoane din localitatile Stejarul si Busmei din judetul Neamt vor fi evacuate din cauza viiturii formate pe râul Bistrita, anunta Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU).

- Pompierii militari au salvat patru persoane si cateva sute de oi ramase blocate intre ape la Valea Moldovei si au intervenit pentru evacuarea apei in mai multe localitati, a informat, vineri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava, Alin Galeata. …

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Prahova au fost solicitati sa intervina in aceasta dupa amiaza sa intervina in sprijinul unor persoane surprinse de fenomene meteo pe traseu montan Azuga Comarnic la aproximativ 7 km de comuna Secaria.Potrivit ISU Prahova la…

- Alerta intr-un mall din Ramnicu Valcea. Peste 300 de persoane au fost evacuate duminica dupa-amiaza, dupa ce a izbucnit un incendiu la un tablou electric al cladirii, potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea. (Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar și…

- Un grav accident rutier a avut loc duminica, in judetul Caras- Severin, in municipiul Caransebes, fiind implicate un microbuz in care se aflau zece persoane si un autoturism in care se afla doar soferul. Sase oameni, printre care doi copii, au ajuns la spital. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului…

- Reprezentantii Politiei Mures au spus ca masina s-a rasturnat pe plafon, din primele date fiind vorba de o manevra gresita facuta din cauza nepastrarii distantei in mers sau a unei depasiri neregulamentare. "Sunt doi copii raniti, o fetita de un an si patru luni si o fetita de 14 ani, dar…

- Pompierii militari brasoveni intervin joi seara pentru a salva doua persoane accidentate in zona Prapastiile Zarnestilor, de langa orasul Zarnesti, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, Luiza Danila. ''Este vorba despre o femeie cu traumatism…