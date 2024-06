Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PSD la Primaria Orașului Cugir, Andrei Sarmașan, transmite ca a votat in aceasta dimineața cu speranța ca votul exprimat va modela in bine comunitatea locala cugireana. „Dragi alegatori, Am fost la vot și mi-am exprimat dreptul democratic. Votul nostru este esențial pentru a modela viitorul…

- Recent, peste 200 de artiști, inclusiv nume sonore precum Billie Eilish, Nicki Minaj, Jon Bon Jovi, Katy Perry și Stevie Wonder, au semnat o scrisoare deschisa1, subliniind nevoia de protecție impotriva "utilizarii abuzive a IA" in industria muzicala. Ei recunosc potențialul enorm al IA de a avansa…

- Liceul Teoretic "Deceballdquo; din Constanta gazduieste, astazi, 23 mai 2024, un eveniment emotionant: membri ai primei promotii a institutiei de invatamant fostul Liceu nr. 5 , generatia 1974, se intalnesc cu ocazia implinirii a 50 de ani de la absolvire Liceul Teoretic "Deceballdquo; din Constanta…

- Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) va fi gazda unuia dintre cele mai importante evenimente internaționale organizate in istoria sa recenta: zeci de membri de la cele noua instituții de invațamant superior alaturi de care TUIASI formeaza Alianța europeana INGENIUM vor fi prezenți…

- Inteligența Artificiala a depașit de mult granițe pe care mulți nici macar n-ar fi indraznit sa și le imagineze in urma cu doar cațiva ani. La cum evolueaza lucrurile acum, este greu de prevazut pana unde se va ajunge cu noile tehnologii. Un lucru incepe sa se intrevada foarte clar: ziua in care robotul…

- Ministerul Apararii Nationale a anuntat pe pagina oficiala de Facebook ca se fac inscrieri pentru cursurile de ofiteri si a publicat o lista cu academiile unde se desfasoara cursurile, cat si numarul de locuri disponibile. "Timpul zboara, dar inca mai aveti sansa de a va inscrie pentru a deveni ofiteri…

- Primaria Alba Iulia, LICITAȚIE pentru concesionarea primei parcele din viitorul ”Parc Industrial” Primaria Alba Iulia, LICITAȚIE pentru concesionarea primei parcele din viitorul ”Parc Industrial” Primaria Alba Iulia organizeaza prima licitație pentru concesionarea unei parcele de aproape 2 ha de teren…

- Mulți romani vor fi inlocuiți de roboți in viitorul apropiat, avertizeaza Ministrul Economiei Ministrul Economiei, Radu Oprea, a declarat, vineri, ca unii angajați vor fi inlocuiți de roboți și trebuie sa se pregateasca pentru a iși gasi alte job-uri. Romanii ale caror atribuții la serviciu sunt repetitive…