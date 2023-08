Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin zece persoane au murit si peste o suta au fost ranite intr-o explozie la un depozit de artificii din sudul Thailandei, al carui proprietar acuzat de neglijenta a fost convocat la politie, informeaza AFP.

- Premierul Marcel Ciolacu a transmis un mesaj de condoleante pentru victimele inundatiilor de amploare din Coreea de Sud. ”Romania este alaturi de partenerul nostru strategic in aceste imprejurari dificile”, a afirmat el, scrie News.ro.”Am aflat cu mare regret despre dezastrul provocat de inundatiile…

- Doi barbați au murit, iar alte doua persoane au fost ranite, sambata dupa-amiaza, intr-un accident produs pe un drum județean din Giurgiu.Potrivit ISU Giurgiu, accidentul in care au fost implicate doua mașini a avut loc pe DJ 507, intre localitațile Giurgiu și Oinacu, noteaza Mediafax. CITESTE…

- Atac armat, in SUA. Departamentul de politie al orasului a precizat ca trei dintre raniti se afla in stare critica dupa incidentul petrecut la numarul 800 de pe Gretna Avenue, in cartierul Brooklyn din Baltimore, putin dupa miezul noptii.O tanara de 18 ani a fost declarata decedata la fata locului,…

- O tornada uriasa a devastat Nordul Statului american Texas. Cel putin trei oameni au murit si 75 au ajuns la spital, au anuntat autoritatile locale care au precizat ca bilantul este inca provizoriu.

- Trei oameni au murit și doi au fost raniți in urma accidentului grav petrecut in aceasta dimineața in județul Sibiu. Doua mașini s-au ciocnit la intersecția a doua drumuri județene, dupa ce șoferul uneia dintre ele nu a acordat prioritate. Unul dintre autoturisme s-a rasturnat, iar pasagerii au ramas…

- Federatia de Fotbal din El Salvador și cluburile au decis sa puna punct acum campionatului dupa incidentele de sambata, de la meciul Alianza - CD FAS, soldate cu 12 morți. In El Salvador, fotbalul se oprește. „Am decis sa declaram incheiata ediția 2022-2023 a campionatului național. ...

- Meciul Alianza - FAS, din El Salvador, a fost suspendat dupa ce fanii s-au calcat in picioare la intrarea in arena. Pana acum, s-au inregistrat 12 victime, alte 100 de persoane fiind ranite. O tragedie lovește fotbalul. In El Salvador, fanii s-au calcat in picioare la un meci din returul „sferturilor”…