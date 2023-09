Stiri pe aceeasi tema

- La data de 1 septembrie, conform datelor primite de la Serviciul Rutier Maramureș, in județul nostru au fost inregistrate in acest an un numar de 56 de accidente rutiere grave, cu 20 mai puține decat in perioada similara a anului trecut, cand am avut 76. Și totuși, numarul persoanelor decedate in acest…

- Cel puțin patru oameni au murit in Italia in incendiile de vegetație care au cuprins mai multe regiuni din sudul țarii. Flacarile au provocat pagube importante in Portugalia, dar și in insula spaniola Gran Canaria.

- Ploile torentiale inregistrate in nordul statului indian Uttar Pradesh au provocat moartea a cel putin 34 de persoane in ultimele 24 de ore, a relatat luni postul de radio All India Radio (AIR), transmite agentia Xinhua, potrivit Agerpres.

- O cladire s-a prabușit vineri in nord-estul Braziliei, in Paulista, nu departe de Recife, provocand moartea a cel puțin 14 persoane și dispariția altor cinci. Printre victime sunt doi copii, de cinci și de opt ani. Nu se știe ce a cauzat prabușirea blocului. Oficialii au declarat ca patru persoane au…

- Inundații catastrofale in centrul și sud-vestul Chinei. Cel puțin 15 oameni au murit și zeci de mii au ramas sinistrați dupa mai multe zile de ploi torențiale care au acoperit orașe intregi de apa.

- Incendiu, provocat de baterii cu litiu pentru biciclete electrice: Patru oameni au murit la New York, intr-un service cuprins de flacari. Un incendiu izbucnit de la baterii cu litiu pentru biciclete electrice a provocat marti moartea a patru persoane la New York, au anuntat pompierii, tragand din…

- Unsprezece persoane au murit și alte 20 sunt, in continuare, date disparute in urma loviturii unui ciclon, care a afectat sudul extrem al Braziliei intre joi și vineri, conform informațiilor furnizate de guvernul local și citate de AFP.

