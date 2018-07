Cel putin 22 de persoane si-au pierdut viata si alte 12 sunt date disparute in nordul Vietnamului dupa ce un taifun format in Marea Chinei de Sud a ajuns pe uscat, au anuntat luni autoritatile pentru gestionarea dezastrelor, citate de agentia Kyodo. Taifunul Son Tinh, care a atins zona de uscat miercuri noapte, a lasat in urma cel putin 26 de raniti dupa ce a provocat inundatii si alunecari de teren in mare parte a tarii, inclusiv in capitala Hanoi. Aproximativ 4.000 de locuinte si peste 100.000 de hectare de teren cultivat au fost avariate sau distruse, alte circa 6.000 de cladiri fiind inundate,…