- Numarul cadrelor medicale infectate cu COVID-19 a crescut la 22 in judetul Sibiu, majoritatea fiind de la sectia de Gastroenterologie din Spitalul Judetean, a precizat vineri, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Prefecturii, Andreea Stefan, asta deși ieri vicepremierul Raluca Turcan dadea asigurari…

- Inca cinci cadre medicale din Argeș infectate cu virusul COVID-19. ”Numarul cadrelor medicale din Argeș infectate cu virusul COVID-19 continua sa creasca. La cele 3 asistente medicale din Campulung, se adauga astazi inca 5 cadre medicale din același municipiu. Este vorba despre 3 asistente medicale…

- O asistenta medicala de la Serviciul de Ambulanța din Galați a fost testata pozitiv cu coronavirus. Soțul femeii, care este jandarm, a fost izolat la domiciliu, urmand a se stabili daca a fost sau nu infectat.

- O gravida infectata cu coronavirus, din Iasi, a fost adusa astazi la Maternitatea „Elena Doamna“ Iași. Medicii și celelalte cadre medicale au ramase surprinse in momentul in care a aceasta a fost adusa deoarece nimeni nu are costum de protectie.Cadrele medicale au protestat impotriva avestei decizii,…

- Situația disperata de la Spitalul Județean Suceava a facut ca unitatea medicala sa intre in carantina și sa fie inchisa. Aceasta va fi dezinfectata și va trata doar cazuri de COVID-19. Nu mai puțin de 52 de cadre medicale au fost diagnosticate pozitiv...