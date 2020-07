Stiri pe aceeasi tema

- Direcția de Sanatate Publica a anunțat sambata inca doua decese in randul persoanelor infectate cu coronavirus. Este vorba despre o femeie de 59 de ani și un barbat de 69 de ani. Femeia de 59 de ani a murit in Secția ATI a Spitalului Municipal Ramnicu Sarat. Ea avea mai multe comorbiditați: neoplasm…

- Astazi, 24 iunie 2020, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau transmisa de autoritațile sanitare arata ca 14 persoane se afla in carantina instituționalizata.și alte 1003 persoane sunt izolate la domiciliu.In total, in județul Buzau au fost confirmate 443 de cazuri de infectare cu Coronavirus,…

- Pe langa cele doua focare COVID-19 identificate de Direcția de Sanatate Publica Buzau la doua centre de ingrijire din Buzau, unde au fost confirmate 7 cazuri de infectare cu noul Coronavirus, respectiv la Centrul de Recuperare a Copilului cu Handicap nr. 9, unde se afla 94 de persoane (personal și…

- Trei noi cazuri de infectare cu Coronavirus au fost transmise Prefecturii de catre Direcția de Sanatate Publica. Numarul total de cazuri in județul Buzau a ajuns la 191. Potrivit informarii DSP Buzau CAZUL 189 este un barbat de 32ani, contact direct cu cazul 188, adica soțul femeii insarcinate in…

- SITUAȚIA IN VRANCEA – Comunicat al Prefecturii Județului Vrancea: In județul Vrancea, in data de 03 mai 2020, sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica (DSP) 137 persoane aflate in auto-izolare la domiciliu. In carantina instituționalizata se afla 239 persoane, iar 85 in carantina la domiciliu,…

- Testarile pentru depistarea noului coronavirus ar putea fi realizate la Buzau de luna viitoare. Pregatirile pentru punerea in funcțiune a aparatului Real Time PCR de depistare a infecției cu noul Coronavirus sunt pe ultima suta de metri. Prefectul județului Buzau, Leonard Dimian a verificat, duminica,…

- SITUAȚIA IN VRANCEA – Instituția Prefectului, județul Vrancea In județul Vrancea, in data de 25 aprilie 2020, sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica (DSP) 219 persoane aflate in auto-izolare la domiciliu. In carantina instituționalizata se afla 169 persoane, iar 280 in carantina…