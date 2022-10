Stiri pe aceeasi tema

- Tudor Chirila are probleme de sanatate. Artistul și-a anulat toate concertele dupa ce a descoperit ca i-a aparut un edem pe corzile vocale. In cele din urma, a fost operat in Germania. Tudor Chirila a dezvaluit, pe contul sau de Facebook, ca a avut probleme medicale serioase și ca a fost nevoit sa se…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a analizat, alaturi de omologul sau din Lituania, Marius Skuodis, nevoia comuna de a identifica noi rute de transport si de a le dezvolta pe cele existente, astfel incat sa se poata asigura liniile de aprovizionare necesare pe zona estica a Uniunii Europene.…

- CSM Bucuresti a evitat in extremis infrangerea si a terminat la egalitate cu echipa germana SG BBM Bietigheim, 28-28 (13-16), duminica, in Sala Polivalenta din Capitala, intr-un meci din Grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Vicecampioana Romaniei la handbal feminin, CSM București, a dispus duminica fara emoții, in deplasare, de echipa franceza Brest, scor 26-33 (13-17), in etapa a doua a fazei grupelor Ligii Campionilor, transmite Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Suporterii radicali ai lui FC Porto au aruncat cu pietre in mașina in care se aflau soția și cei doi fii ai lui antrenorul Sergio Conceicao, dupa 0-4 cu FC Bruges in Liga Campionilor. Nevasta și unul dintre baieți au fost raniți. Campioana Portugaliei a pornit cum nu se poate mai rau acest sezon de…

- Inter Milano a castigat, marti, meciul de la Plzen, cu Viktoria, scor 2-0, in etapa a doua a grupelor Ligii Campionilor. La Lisabona, Sporting s-a impus cu 2-0 prin doua goluri marcat in minutele 90 si 90+3, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Fanii din Peluza Catalin Hildan, acționari in cadrul clubului Dinamo prin programul DDB, il atenționeaza pe Dorin Șerdean, cel care deține pachetul majoritar de acțiuni. Suporterii „cainilor” au postat pe pagina de Facebook un mesaj dur catre Dorin Șerdean, pe care-l acuza ca blocheaza o posibila vanzare…

- Echipa ucraineana Dinamo Kiev, antrenata de tehnicianul roman Mircea Lucescu, a invins miercuri seara, scor 1-0 (1-0), pe Sturm Graz, din Austria, in prima mansa a turului al treilea de calificare in Liga Campionilor, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…