Stiri pe aceeasi tema

- O manifestație de solidaritate pentru Israel a avut loc joi in parcul Izvor din București. Au participat sute de oameni, printre ei și zeci de elevi și profesori ai liceului evreiesc Laude-Reut din capitala. Mobilizarea acestora de a participa la eveniment a fost intarita și de faptul ca unul dintre…

- Grupul pentru drepturile omului Amnesty International a indemnat vineri Israelul sa ridice "imediat" blocada asupra Fasiei Gaza, afirmand ca "pedepsirea colectiva" a civililor pentru atrocitatile teroriste ale Hamas echivaleaza cu o crima de razboi, relateaza CNN, conform news.ro.Blocada impusa de…

- “Romania condamna cu fermitate atacurile cu rachete din aceasta dimineața impotriva Israelului. Suntem in deplina solidaritate cu Israelul in aceste momente teribile. Gandurile noastre sunt la familiile victimelor și la cei care sunt sub atac”, a transmis președintele Klaus Iohannis intr-un mesaj…

- Echipa naționala de fotbal in sala a Romaniei va juca, vineri, 6 octombrie, la Pitești Arena, meciul cu selecționata Țarilor de Jos, contand pentru Elite Round-ul calificarilor pentru Cupa Mondiala. Citește și: Vicepresedintele Federatiei Romane de Dans Sportiv a murit intr-un accident grav in Ungaria…

- Locul 1 pe națiuni pentru Romania, la Olimpiada de Informatica a Țarilor din Europa Centrala 2023. Elevii romani participanți au fost coordonați de un profesor din Botoșani care a avut calitatea de team-leader.

- CITESTE SI Fotbal: Manchester United va lua o decizie in privința lui Greenwood inainte de debutul noului sezon, pe 14 august 17:03 6 Fotbal: Reprezentanți ai conducerii lui Bayern, la Londra, pentru discuții privind transferul lui Harry Kane 16:40 32 Polo feminin: Prima victorie pentru Romania…

- Directorul executiv al clubului german de fotbal Bayern Munchen, Jan-Christian Dreesen, si directorul tehnic, Marco Neppe, urmeaza sa se deplaseze la Londra pentru a continua negocierile privind transferul atacantului Harry Kane de la Tottenham la campioana Germaniei, scrie DPA, care citeaza informatii…