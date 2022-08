Stiri pe aceeasi tema

- Familiile victimelor atentatului de la Jocurile Olimpice de la Munchen vor boicota comemorarile de anul acesta din Germania, care marcheaza 50 de ani de la tragedie, considerand ca o oferta de despagubire din partea autoritatilor germane este insuficienta

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Nationale a comemorarii victimelor Holocaustului impotriva rromilor. Va prezentam continutul integral al mesajului: Onoram, astazi, memoria tuturor victimelor Holocaustului impotriva romilor, unul dintre cele mai intunecate capitole din istoria…

- Pentru a onora memoria victimelor, ziua de 2 august a fost declarata Ziua europeana de comemorare a genocidului romilor prin Rezolutia Parlamentului European din 15 aprilie 2015 La 2 august este marcata Ziua europeana de comemorare a victimelor Holocaustului impotriva romilor, pentru omagierea celor…

- Comisia Europeana propune celor 27 de state membre ale UE sa instituie o zi de comemorare anuala pentru "victimele schimbarilor climatice", la implinirea primului an de la inundațiile devastatoare din Belgia și Germania, in care au murit 220 de oameni: „Exista decese aproape zilnic in lume”, anunța…

- Comisia Europeana a propus joi statelor membre, cu ocazia marcarii unui an de la inundatiile catastrofale din Germania si Belgia, instituirea unei zile de comemorare a „victimelor schimbarilor climatice”, transmite AFP.

- Astazi, 6 iulie, se desfașoara mitingul-requiem de comemorare a victimelor deportarilor regimului comunist. Astazi se implinesc 73 de ani de la cel mai mare val al deportarilor staliniste - acțiuni de genocid al regimului sovietic.

- Sambata 25 iunie 2022, la Biserica Sfantul Gheorghe Mirauti din municipiul Suceava au fost pomeniti cei trecuti la Domnul in urma infectarii cu SARS-CoV-2. Preasfintitul Parinte Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Radauților a savarsit un parastas si i-a pomenit pe cei care…

- Doua ghiduri de prevenire a violentei domestice, adresate victimelor si specialistilor in domeniu, au fost lansate la Oradea, in cea de-a treia zi a "Saptamanii Prevenirii Criminalitatii", a informat miercuri, intr-un comunicat, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bihor, potrivit Agerpres.Echipa…