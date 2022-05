Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de cazuri de variola maimutei confirmate la nivel mondial a ajuns la 219 in afara tarilor in care boala este endemica, potrivit unui raport publicat de Centrul European pentru Preventia si Controlul Bolilor (ECDC). Conform raportului epidemiologic publicat miercuri seara de ECDC, 19 tari in…

- Republica Ceha, Slovenia și Emiratele Arabe Unite, au inregistrat primele cazuri de variola maimutei. Emiratele Arabe Unite au inregistrat un caz de variola maimutei, fiind primul stat din Golf unde a fost identificat virusul. De asemenea, Republica Ceha si Slovenia au inregistrat, marti, primele cazuri…

- Organizația Mondiala a Sanatații a anunțat, marți, ca au fost confirmate 131 de cazuri de variola maimuței și alte 106 cazuri sunt suspecte, transmite Reuters. Primul caz a fost raportat pe 7 mai, in afara țarilor in care se raspandește de obicei. In timp ce focarul este unul neobisnuit, el ramane „controlabil”,…

- Israel si Elvetia au confirmat in ultima zi cazuri de variola maimutei, astfel ca numarul tarilor care au semnalat infectia a ajuns la 14, relateaza bbc.com. Ambele tari au precizat ca au identificat cate o persoana infectata, insa Israel a mentionat ca investigheaza si alte cazuri suspecte. Israelianul…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) s-a reunit intr-o intalnire de urgenta pe tema noului focar care a izbucnit in Europa: variola maimutei, o infectie virala frecventa in vestul si centrul Africii, dupa ce peste 100 de cazuri au fost confirmate sau sunt suspectate in mai multe state europene, relateaza…

- Cateva zeci de cazuri suspecte sau confirmate de variola maimutei au fost depistate de la inceputul lunii mai in Europa si in America de Nord, starnind temeri cu privire la debutul propagarii acestei maladii endemice in Africa de Vest, transmite AFP. Marea Britanie, care are primul caz semnalat, depistat…