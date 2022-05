Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de cazuri de variola maimutei confirmate la nivel mondial a ajuns, miercuri, la 219 in afara tarilor in care boala este endemica, potrivit unui raport publicat de Centrul European pentru Preventia si Controlul Bolilor (ECDC). Numarul total de cazuri identificate aproape s-a dublat de la prima…

- Spania a inregistrat, miercuri, 59 de cazuri noi de variola maimuței și urmeaza sa ia masuri, inclusiv comandarea de vaccinuri și antivirale printr-o achiziție realizata cu ajutorul Uniunii Europene. Un total de 59 de cazuri au fost detectate prin testul PCR, dintre care 20 confirmate prin secventiere…

- Republica Ceha, Slovenia și Emiratele Arabe Unite, au inregistrat primele cazuri de variola maimutei. Emiratele Arabe Unite au inregistrat un caz de variola maimutei, fiind primul stat din Golf unde a fost identificat virusul. De asemenea, Republica Ceha si Slovenia au inregistrat, marti, primele cazuri…

- Organizația Mondiala a Sanatații a anunțat, marți, ca au fost confirmate 131 de cazuri de variola maimuței și alte 106 cazuri sunt suspecte, transmite Reuters. Primul caz a fost raportat pe 7 mai, in afara țarilor in care se raspandește de obicei. In timp ce focarul este unul neobisnuit, el ramane „controlabil”,…

- Israel si Elvetia au confirmat in ultima zi cazuri de variola maimutei, astfel ca numarul tarilor care au semnalat infectia a ajuns la 14, relateaza bbc.com. Ambele tari au precizat ca au identificat cate o persoana infectata, insa Israel a mentionat ca investigheaza si alte cazuri suspecte. Israelianul…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) s-a reunit intr-o intalnire de urgenta pe tema noului focar care a izbucnit in Europa: variola maimutei, o infectie virala frecventa in vestul si centrul Africii, dupa ce peste 100 de cazuri au fost confirmate sau sunt suspectate in mai multe state europene, relateaza…