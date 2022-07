La nivel national, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 2.165 cazuri noi de persoane infectate cu COVID-19, cu 1.942 mai puține fața de ziua anterioara. 393 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați. Rata de incidenta la 14 zile e totusi in crestere continua ca tendinta: 1,05 fata […] Articolul 2.165 de cazuri noi de persoane infectate cu COVID-19 in tara. Care e situatia in judetul Timis a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .