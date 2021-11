Stiri pe aceeasi tema

- In Romania exista la acest moment 272 de paturi libere la ATI pentru pacientii bolnavi de COVID-19, altele decat cele rezervate special pentru persoane cu anumite conditii medicale care sunt si confirmate cu SARS-COV-2. 7 sunt in Bucuresti

- In Romania exista la acest moment 167 de paturi libere la ATI pentru pacientii bolnavi de COVID-19, altele decat cele rezervate special pentru persoane cu anumite conditii medicale care sunt si confirmate cu SARS-COV-2.

- In Romania exista la acest moment 155 de paturi libere la ATI pentru pacientii bolnavi de COVID-19, altele decat cele rezervate special pentru persoane cu anumite conditii medicale care sunt si confirmate cu SARS-COV-2.

- In Romania exista la acest moment 23 de paturi libere la ATI pentru pacientii bolnavi de COVID-19, altele decat cele rezervate special pentru persoane cu anumite conditii medicale care sunt si confirmate cu SARS-COV-2.

- In Romania nu exista la acest moment niciun pat liber la ATI pentru pacientii bolnavi de COVID-19, altul decat cele rezervate special pentru persoane cu anumite conditii medicale care sunt si confirmate cu SARS-COV-2.

- In Romania sunt 1.444 de paturi ATI pentru pacientii de COVID-19, conform datelor postate in aplicatia alerte.ms, astazi, 4 octombrie. In Bucuresti nu mai exista locuri libere pentru persoanele cu COVID-19, iar in Romania mai sunt libere doar 3 paturi.

- Șase paturi sunt libere, vineri, in secțiile de Terapie Intensiva din țara, dar niciunul nu este in București. Conform datelor existente in aplicația alerte.ms, in Romania sunt ocupate 1.391 de paturi ATI. La nivel național sunt libere șase paturi ATI pentru pacienții bolnavi de COVID-19,…

- In Romania sunt 1.374 de paturi ATI pentru pacientii de COVID-19, conform datelor postate in aplicatia alerte.ms, astazi, 30 septembrie. Dintre acestea, 1.364 sunt ocupate. In Bucuresti nu mai exista locuri libere pentru persoanele cu COVID-19, iar in Romania mai sunt libere doar 2 paturi.