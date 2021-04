Stiri pe aceeasi tema

- In judetul Timis exista 11 focare active de Covid-19, care se afla in supraveghere epidemiologica, anunta Directia de Sanatate Publica. Focare active sunt la: PRIMARIA PECIU NOU – 13 cazuri confirmate – Focar in supraveghere FIRMA PRIVATA UTVIN – 6 cazuri confirmate – Focar in supraveghere DIRECȚIA…

- In judetul Timis exista opt focare active de Covid-19, care se afla in supraveghere epidemiologica, anunta Directia de Sanatate Publica. Potrivit DSP Timiș, au fost inchise urmatoarele focare: FIRMA PRIVATA PRODUCȚIE MATERIALE DE CURAȚENIE TIMIȘOARA – (30 cazuri confirmate) și ȘCOALA GIMNAZIALA MAȘLOC-…

- In judetul Timis exista 14 focare active care se afla in supraveghere epidemiologica, anunta Directia de Sanatate Publica. Fata de ziua precedent au fost inchise patru focare Au fost inchise urmaroarele focare: CAMINUL PRIVAT PENTRU PERSOANE VARSTNICE TIMIȘOARA – (22 cazuri confirmate); CREȘA NR.2 COSANZEANA…

- DSP Timiș a anunțat, astazi, ca in cursul zilei de ieri au fost carantinate in județ 377 persoane și au intrat in izolare 313 persoane. 326 persoane au confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore, fiind efectuate 1605 teste din care 196 teste rapide. In aceasta dimineața, numarul total de persoane internate…

- DSP BN a raportat 11 cazuri noi de COVID, depistate in ultimele 24 de ore. La nivelul județului nostru sunt, la ora actuala, 249 de cazuri active. In ultimele 24 de ore, la nivelul județului nostru s-au efectuat 91 de teste, dintre care 51 la SJUB, 31 teste rapide și restul la laboratoare private. Dintre…

- DSP BN raporteaza 21 de noi cazuri de COVID, depistate in ultimele 24 de ore, la nivelul județului nostru. Sunt 240 de cazuri active, la ora actuala, cu 50 de persoane izolate in spital. In ultimele 24 de ore, la nivelul județului nostru, au fost efectuate 324 teste, dintre care 140 la SJUB, 173 teste…

- In judetul Timis exista șapte focare de coronavirus aflate in supraveghere epidemiologica, transmite Directia de Sanatate Publica. Focare active: CENTRUL DE RECUPERARE ȘI REABILITARE NEUROPSIHIATRICA SINERSIG– 32 cazuri confirmate – Focar in supraveghere CAMIN PRIVAT PENTRU PERSOANE VARSTNICE DUMBRAVIȚA…