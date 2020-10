Stiri pe aceeasi tema

- De la debutul pandemiei de coronavirus și pana in prezent, in Romania au fost inregistrate peste 100 000 de decese și peste 4 100 de imbolnaviri. Bucureștiul ramane in continuare municipiul in care au fost inregistrate cele mai multe cazuri de coronavirus Potrivit datelor transmise de Grupul de Comunicare…

- Pana astazi, 8 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 60.623 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 29.872 de pacienți au fost declarați vindecați și 6.204 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile dupa depistare. In urma testelor efectuate la nivel…