- Politia de Frontiera a anuntat, miercuri dimineata, ca 28.888 de cetateni ucraineni au intrat in tara marti, in scadere cu 2,5 % fata de ziua precedenta. „In data de 08.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 74.709 de persoane, dintre care…

- Politia de Frontiera a anuntat, marti dimineata, ca 29.636 de cetateni ucraineni au intrat in tara luni, in scadere cu 12,7 % fata de ziua precedenta. „In data de 07.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 80.044 de persoane, dintre care…

- Politia de Frontiera anunta luni dimineata ca 33.969 de cetateni ucraineni au intrat in tara duminica, in crestere cu 7,4 % fata de ziua precedenta, potrivit news.ro."In data de 06.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 93.270 de persoane,…

- In ultimele 11 zile, in Romania au intrat in total 227.476 de refugiati ucraineni si au iesit 155.680, informeaza duminica, 6 martie, Politia de Frontiera. In ultimele 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 91.607 de persoane, dintre care 31.628 cetateni ucraineni,…

- Politia de Frontiera a anuntat, vineri dimineata, ca 28.563 de cetateni ucraineni au intrat in tara joi, in crestere cu 10,8 % fata de ziua precedenta. „In data de 03.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 81.323 de persoane, dintre care…

- Aproximativ unul din 3 cetațeni care a intrat in Romania in ultimele 24 de ore este din Ucraina, potrivit ultimelor cifre de la Poliția de Frontiera. Din 89.000 de ucraineni care au intrat in Romania de la inceputul conflictului, 50.000 au ieșit din țara. Potrivit Poliției de Frontiera, in data de 28.02.2022,…

- Peste 70.000 de cetațeni ucraineni au intrat in Romania din 24 februarie pana in prezent, a anunțat, luni, Dan Carbunaru, purtatorul de cuvant al Guvernului. Conform acestuia, in ultimele 24 de ore au intrat in țara 16.248 de persoane din Ucraina, din care 10.566 sunt cetațeni ucraineni, iar din Republica…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a decis, vineri, ca persoanele care vin din Ucraina in Romania sunt exceptate de la masura carantinei, fie ca vin direct, fie ca ajung dupa ce au tranzitat Republica Moldova. ”Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat Hotararea numarul…