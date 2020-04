21.000 de salariați, în șomaj tehnic De la o saptamana la alta numarul angajaților care intra in șomaj tehnic, din cauza pandemiei provocata de coronavirus, crește considerabil. Astfel, daca luni, 6 aprilie, din județul Bacau aveau suspendat contractul de munca 18.900 salariați, ieri, 13 aprilie, numarul lor a ajuns la 21.135. Pe de alta parte, din 16 martie, de cand a […] Articolul 21.000 de salariați, in șomaj tehnic apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

